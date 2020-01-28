لندن 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسقام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بزيارة المعهد الملكي للخدمات المتحدة RUSI في العاصمة البريطانية لندن.وقدم سموه أثناء لقائه أعضاء المعهد شرحاً لمواقف المملكة العربية السعودية من مجمل القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة المبذولة لمكافحة التطرف والإرهاب، إضافة لتناول الأوضاع في اليمن، والعلاقات السعودية - الأمريكية، ورؤية المملكة 2030.// انتهى //20:10ت م0274