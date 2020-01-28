حائل 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسينطلق غدا بحائل سباق الدراجات الجبلية على 4 مراحل, ويستمر أربعة أيام, وذلك ضمن فعاليات موسم حائل 2019م بمشاركة 150 دراجاً من مختلف دول العالم، وعلى مسافة 300 كيلو متر .وقال الدّراج الإسباني جينز لوبيز : " حظينا بترحيب من قبل السعوديين وقابلونا بالابتسامة وحفاوة الترحيب فور وصولنا لمطار حائل، وأشكر القائمين على استقبالهم, وتوقع أن تكون المنافسة في "تيتان" قوية وتشهد تنافسية عالية بين الدّراجين،".وأضاف: ”كلي ثقة في تحقيق نتائج مرضية, وقيادة الدراجات الهوائية في هذا البلد الجميل ستكون تجربة رائعة لأننا سوف نستمتع بالمناظر الخلابة خلال مسار السباق الجبلي خصوصا وأنني أجريت بحثاً في على الانترنت وتفاجأت بجمال منطقة السباق في "حائل" وتنوع طبيعتها".وعبّر الدّراج الإسباني العالمي جوسب رامون, عن سعادته البالغة بالمشاركة في السباق العالمي لأول مرة في المملكة، التي يعدها من أكثر دول العالم أمناً وتتميز بشعبها المضياف وبها العديد من المناظر الجميلة والمناطق الطبيعية المتنوعة التي تجعل منها وجهة مفضلة لإقامة سباقات "التيتان" الشهيرة.وتابع : "سيكون السباق صعب وسوف يشمل بلا شك الكثير من التحديات والعقبات والجبال, لافتاً الانتباه الى أن السباق يشارك فيه أبرز أبطال العالم في رياضة الدراجات الهوائية".وعد الدّراج الإسباني برو كوز استضافة المملكة للسباق للمرة الأولى لهذه البطولة العالمية إفادة في المجالات الرياضية والسياحية والاقتصادية وغيرها، وستسهم في تسليط الضوء على ما تنفرد به من مقومات طبيعية ومواهب رياضية بارزة أمام العالم، متمنيا أن يحالفه التوفيق في السباق .// انتهى //20:24ت م0276