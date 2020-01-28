جدة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واستنطلق بطولة السعودية الدولية للجولف, الخميس المقبل, حيث سيتنافس 132 لاعبا من مختلف دول العالم للحصول على لقبها كأحد أكبر بطولات الجولف هذا العام، التي تعد جزءاً من الجولة الأوروبية.وعقد اليوم المؤتمر الصحفي للبطولة التي تقدمها "سوفت بانك" ويحتضنها ملعب رويال غرينز والنادي الريفي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية, بحضور مجموعة من الإعلاميين وممثلي رياضة الجولف, حيث تحدث الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف ماجد بن محمد السرور , عن استضافة المملكة البطولة السعودية الدولية للجولف للمرة الثانية على التوالي، وقال: " نحن سعداء جدا باستضافة البطولة للعام الثاني على التوالي ونتمنى أن ترقى نسخة هذا العام إلى تطلعات الجميع, قائمة اللاعبين المشاركين هذا العام تتضمن نخبة اللاعبين العالميين وسنشهد تنافساً شديداً على اللقب"، مضيفا أن تأمين فرص متميزة لمشاركة أبنائنا في بطولات عالمية بهذا الحجم هو أحد أهم أهداف الاتحاد السعودي للجولف وتعزيز الاهتمام بهذه الرياضة وزيادة عدد المشاركين بها في أنحاء المملكة هو ما نطمح إلى تحقيقه".وعن المرافق ذات أعلى المستويات العالمية, قال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي : "لقد وضعنا تركيزا كبيرا على قطاع الرياضة والترفيه في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث يُعد ملعب رويال غرينز والنادي الريفي من أفضل ملاعب الجولف في العالم، وفي المستقبل القريب سوف نقوم بتوفير مرافق بأعلى المعايير والمواصفات العالمية لرياضات أخرى ونهدف بأن نكون مرجعاً لكل من يرغب في أن يعيش ما هو جديد وأن يكون لنا السبق في ذلك دائماً".كما تحدث بطل نسخة العام الماضي والمصنف الخامس عالمياً اللاعب الأمريكي داستن جونسون قائلاً: " لقد لعبت بشكل جيد هنا في العام الماضي، يعجبني هذا الملعب كثيراً ومتحمس لوجودي في المملكة مرة أخرى, الفوز بلقب البطولة على أرضية ملعب رويال غرينز والنادي الريفي لا يعني بأني سأفوز مرة أخرى، عليّ أن أعمل بجد لتحقيق ذلك".في حين قال مواطنه والمصنف الأول عالمياً بروكس كيبكا : " لقد حظيت بفترة توقف استمرت ثلاثة أشهر، وارتأيت أن أعود للتنافس مرة أخرى، إنه شعور رائع. أحسست بذلك في أبو ظبي، وأحسست بذلك في دبي، وأحسّ به الآن هنا في المملكة".ويعود حامل لقب البطولة داستن جونسون والمصنف رقم واحد على العالم بروكس كويبكا إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، والمقامة نهاية هذا الأسبوع برعاية مجموعة سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية.كما يتصدر نجوم الجولف من أمريكا أقوى تشكيلة من أبطال اللعبة من حول العالم القادمين إلى الشرق الأوسط للتنافس في البطولة التي تعد جزءاً من الجولة الأوروبية للجولف وتشهد مشاركة نخبة لاعبي الجولف نهاية هذا الأسبوع للتنافس على الجائزة النقدية البالغة 3.5 مليون دولار أمريكي، على ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.فيما تحدث لاعب المنتخب السعودي عثمان الملا عن طموحاته من المشاركة في البطولة وقال: "نحن نشارك في هذه البطولة بعد تلقي دعوة وليس بالتصنيف، ونتطلع من المشاركة بمثل هذه البطولات العالمية لاكتساب الخبرة إلى أن يأتي اليوم الذي نصبح فيه من المصنفين العالميين، ولا ينقصنا شيء لتحقيق هذا الحلم فالدعم موجود ولدينا الهِمّة. نحن لا نرغب في أن نصبح لاعبين محترفين فقط، بل نرغب في أن نصبح لاعبين محترفين ناجحين لنرفع اسم الوطن عالياً".وعن شعوره في أولى مشاركاته قال زميله في المنتخب فيصل سلهاب: "آمل أن نقدم مستويات مميزة تفخر بها المملكة وأن نمهد الطريق لكل من يرغب في دخول عالم رياضة الجولف".وتحدث زميلهم في المنتخب سعود الشريف عن رياضة الجولف وتشجيع المجتمع السعودي لتبنيها قائلا: "بداية ومن هذا المنبر أود أن أشكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والهيئة العامة للرياضة على دعمهم المستمر للرياضة بشكل عام ورياضة الجولف بشكل خاص، كما أود أن أشكر معالي الأستاذ ياسر الرميان وجميع منسوبي الاتحاد السعودي للجولف على كل ما يقدموه لنا. رياضة الجولف في نمو مستمر وإقامة مثل هذه البطولات ووجود نخبة اللاعبين العالميين في ملعب رويال غرينز سيمنح هذه الرياضة الدفعة اللازمة التي تحتاجها لدخول قلوب السعوديين".ويعود المصنف الأول عالمياً كويبكا إلى المملكة بعد خوضه موسماً رائعاً العام الماضي أحرز فيه رابع لقب له في بطولة كبرى من بطولات الجولف. ويحرص اللاعب الموهوب، 29 عاماً، على العودة بقوة إلى ساحة المنافسات بعد إصابة في الركبة أقصته عن اللعب لثلاثة أشهر في نهاية موسم العام الماضي.وحقق جونسون، المصنف خامساً على العالم، فوزاً ساحقاً بإحرازه أول لقب له في الجولة الأوروبية وذلك في بطولة السعودية الدولية العام الماضي، التي تضمنت الجولة الثانية 61 وهو رقم قياسي في الملعب.وينضم إلى النجمين جونسون وكويبكا في منافسات هذا الأسبوع النجمان الأمريكيان فيل ميكلسون وباتريك ريد، بالإضافة إلى مجموعة من أكبر الأسماء من أوروبا من بينهم سيرجيو غارسيا، وشين لوري، وهنريك ستينسون، ولي ويستوود الذي فاز مؤخراً بلقب بطولة أبو ظبي "إتش إس بي سي" للجولف.يذكر بأنه ما زالت التذاكر متوفرة للبيع لحضور منافسات بطولة السعودية الدولية بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي تقدمها في قرية المتفرجين. وتبدأ أسعار التذاكر من 50 ريالا سعوديا لليوم الواحد، و160 ريالا سعوديا للبطولة كاملة (أربعة أيام). هذا وستشهد البطولة تنظيم حفلات غنائية لأشهر المغنيين والدي جي العالميين أمثال ماركو كارولا، وديمتري فيغاس ولايك مايك (في 30 يناير)، وزيد وبراين آدمز (في 31 يناير)، و لويس فونسي وفرقة جيبسي كينغنز (في 1 فبراير). وتتوفر تذاكر الحفلات بأسعار تبدأ من 75 ريالا سعوديا.// انتهى //20:31ت م0277