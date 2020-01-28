أبها 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسبحث رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير محمد بن سعيد آل بريق وأعضاء المجلس سبل تطوير الجوانب الإعلامية في عمل المجلس واللجان التابعة له.وأكد بن بريق خلال اللقاء الذي جمع أعضاء المجلس بعدد من ممثلي وسائل الإعلام في المنطقة اليوم أهمية دور الإعلام بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية في تعزيز قدرة المجالس البلدية وآدائها دورها في مجالات العمل البلدي والتعريف بإنجازاتها وجهودها وإبراز حضورها في وسائل الإعلام كافة.واستعرض خلال اللقاء أبرز الجهود والأعمال التي قدمتها لجان المجلس في الدورة الحالية، مرحباً بتلقي جميع الشكاوى والمقترحات عبر الوسائل المتاحة للتواصل مع أمانة المجلس، للعمل على نهضة المنطقة ومتابعة مشروعاتها التنموية في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من عناية ودعم لتسهيل الصعوبات وتحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم.وناقش الحاضرون آليات تعزيز التعاون المشترك بين وسائل الإعلام والمجلس البلدي ، من خلال تسليط الضوء على المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة في هذا العهد الزاهر ، والترحيب بالنقد البناء الذي يعود بالنفع على سير أعمال المجلس وتلافي الأخطاء .// انتهى //20:40ت م0279