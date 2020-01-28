نجران 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة شرورة اليوم، البرنامج التدريبي "القيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة"، ضمن مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة، بحضور ومشاركة عدد من المشرفات والمعلمات في برامج الطفولة المبكرة، وذلك بمقر الإدارة.وناقش البرنامج القيادة الفاعلة في مدارس الطفولة المبكرة، والاتصال والتواصل في بيئة العمل، وقيادة فرق العمل، وبناء الخطط التشغيلية ومؤشرات الآداء وتقويم الخطة التشغيلية المدرسية وإدارة المعرفة في مدارس الطفولة وإدارات البيئات المدرسية والتقويم التربوي، وتحديات وطموح الطفولة المبكرة.// انتهى //21:21ت م0285