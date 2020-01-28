الخرطوم 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الرئاسي اليوم مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شنايدر الذى يزور الخرطوم حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل دعم وتطوير الحكومة السودانية في مختلف المجالات التنموية والعون الإنساني, إضافة إلى مناقشة تحديث قطاعي الزراعة والطاقة لرفع المستوى الاقتصادي .من جانبه أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تصريح صحفي عقب اللقاء أن المجتمع الدولي يرغب في تقديم المساعدات للحكومة الانتقالية السودانية, مشيراً إلى حاجة السودان إلى الدخول في جيل جديد في مجال تكنولوجيا الكهرباء من الطاقة الشمسية التي تمثل أهمية خاصة في عملية التحول الاقتصادي .// انتهى //21:32ت م0286