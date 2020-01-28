الفجيرة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسحقق المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب 11 ميدالية في ختام منافسات البطولة العربية للتايكوندو المقامة بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خمس ميداليات ذهبية جاءت عن طريق محمد آل مداوي (ناشئين) وزن 61 وخالد بن قاسم (ناشئين) وزن 65 ومصطفى الخواهر(ناشئين) وزن 57 و سامي خيبري (شباب) وزن 68 وماجد السليم (شباب) وزن +78.وحقق اللاعب رياض حمدي ( شباب ) ميدالية فضية وزن 51 وخمس ميداليات برونزية للاعبين ريان الحارثي (ناشئين) وزن 37 وآدم الباشا(ناشئين ) وزن 41 ومساعد الخالدي (ناشئين) وزن 33 ومحمد الهويشل ( ناشئين ) وزن 53 ومهدي سليم (شباب) وزن 45 ,ويشرف فنياً على فريق الناشئين الكابتن فهد الدويسان ومساعده علي الهاشم ,كما يشرف فنياً على درجة الشباب الكابتن محمد القحطاني ومساعده مبارك الدوسري .وأكد رئيس وفد المنتخب السعودي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العقيد فهد الصعيري أن ما تحقق من إنجاز في هذه البطولة للفئات السنية يعكس نظرة إدارة الاتحاد لبناء قاعدة كبيرة وقوية تستطيع المنافسة في البطولات الدولية حيث إن البطولة العربية تعد بداية بطولات الموسم الخارجي يتبعها المزيد من الإنجازات بإذن الله.// انتهى //21:49ت م0288