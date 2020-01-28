بيش 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسكثفت بلدية محافظة بيش ممثلة بإدارة الخدمات وقسم الرقابة الصحية جولاتها التفتيشية المفاجئة لعدد من المحلات ومحلات الملابس والعطارة، بهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى استيفائها الاشتراطات.وأوضح رئيس البلدية المهندس رمزي بن هادي دغريري أنه نتج عن الجولات مخالفات عدد من المحلات داخل السوق الداخلي لعدم وجود تراخيص وتدني مستوى النظافة وعدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعبة لذلك وإغلاق محلات مخالفة.وأشار إلى أن تلك الجولات مستمرة حيث إن هناك جولات مسائية مفاجئة على بعض المحلات التي تمارس نشاطها في الفترة المسائية حتى التأكد بأن جميع المحلات تتقيد بالاشتراطات الصحية وتلتزم بالنظافة العامة والخاصة، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات تُضبط.// انتهى //21:50ت م0289