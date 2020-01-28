نجران 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة في كلية العلوم والآداب اليوم لقاءً تعريفياً لطلابها المستجدين للفصل الثاني للعام الجامعي الحالي، وذلك على مسرح الكلية.وتضمن اللقاء تعريف الطلاب على أقسام الكلية، وكيفية التعامل مع المنظومة الجامعية، والتعلم الإلكتروني والجودة والأنشطة الطلابية، والبوابة الإلكترونية للجامعة وطريقة الحذف والإضافة، كما جرى توزيع بعض المطويات الإرشادية على الطلاب.// انتهى //21:52ت م0291