الخرطوم 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم بمبعوث الإيقاد لدولة جنوب السودان السفير إسماعيل وييس، الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأعرب حمدوك خلال اللقاء عن استعداد بلاده دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام بين الأشقاء في جنوب السودان وذلك من موقعه كرئيس للإيقاد، فضلاً عن الروابط الخاصة التي تجمعه بدولة جنوب السودان.// انتهى //21:59ت م0292