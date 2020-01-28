سياسي / رئيس الوزراء السوداني يلتقي بمبعوث الإيقاد لدولة جنوب السودان
الثلاثاء 1441/6/3 هـ الموافق 2020/01/28 م واس
الخرطوم 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس
التقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم بمبعوث الإيقاد لدولة جنوب السودان السفير إسماعيل وييس، الذي يزور الخرطوم حاليًا.
وأعرب حمدوك خلال اللقاء عن استعداد بلاده دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام بين الأشقاء في جنوب السودان وذلك من موقعه كرئيس للإيقاد، فضلاً عن الروابط الخاصة التي تجمعه بدولة جنوب السودان.
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