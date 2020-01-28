الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسانطلقت صافرة الموسم الرياضي من 2019 - 2020 م من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس 22 / 8 / 2019م، ليبدأ معها 16 فريق رحلة جديدة في المنجزات والأرقام الجماعية والفردية، وليشكل كل فريق ملامح مشواره خلال 15 جولة مضت خاضت الفرق خلالها 120 لقاء، بحضور أكثر من مليون مشجع ومشجعة، وبتسجيل بلغ 341 هدفاً بمعدل 2.84 للقاء الواحد.ومن أبرز الأرقام خلال الدور الأول من النسخة الـ 12 لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين الفرق واللاعبين على مستوى الأرقام الفردية, حيث لعبت 15 جولة في الدور الأول, بمعدل 120 مباراة حتى الآن، وحضور جماهيري كثيف لمنافسات الدور الأول بعدد 68500 كمتوسط الحضور في كل جولة، وبأكثر من 50 ألف مقعد مخصص للعائلات في جميع الملاعب، بمتوسط 16.5% من إجمالي عدد المقاعد في الملاعب التي تستضيف مواجهات المسابقة.وحققت مباراة فريق الهلال والنصر في الجولة الثامنة أكثر من 2 مليون مشاهَدة ، كأكثر المواجهات لهذا الموسم من حيث عدد المشاهدة.فيما جاء لقاء الأهلي والاتحاد في المرتبة الثانية مسجلاً أكثر من 1.08 مليون مشاهد. وأكثر من 100 لاعب أجنبي من مختلف الجنسيات تم قيدهم في كشوفات 16 فريقًا منذ انطلاقة الموسم ، و15 مدربًا أجنبيًا يتواجدون حالياً من 12 دولة من بينها إسبانيا، البرتغال، تونس، الأوروجواي، رومانيا.ويبرز مدرب وطني واحد هو الكابتن خالد العطوي مدرب فريق الاتفاق, فيما يعد فريقا أبها وضمك هما الفريقان اللذان يشاركان لأول مرة في دوري المحترفين منذ تأسيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بينما هناك أرقام من داخل الملعب، حيث بلغ عدد التسديدات على المرمى 2304، (46%) منها سكنت الشباك، و 341 هي عدد الأهداف المسجلة خلال الدور الأول لهذا الموسم بمعدل 2.8 لكل مباراة، (46.6%) منها سجلت بالقدم اليمنى، مقابل (26.8%) باليسرى، و (20.5%) بالرأس.// يتبع //22:00ت م0293

وجاءت الدقائق من 76 إلى 90، كأعلى نسبة تهديف بواقع (24.1%)، فيما سجلت الدقائق الـ 15 الأولى أقل معدلات التهديف بواقع 12.5%، 96949 عدد التمريرات الأرضية لهذا الموسم بنهاية الدور الأول، فيما بلغت متوسط دقة التمريرات (79.5%)، 39 هو عدد البطاقات الصفراء التي تحصل عليها لاعبو فريق الوحدة خلال 15 مواجهة كأعلى معدلات الحصول على البطاقة الصفراء بين الفرق، فيما يأتي العدالة ثانياً بواقع 35 بطاقة، و4 هو عدد البطاقات الحمراء التي تحصل عليها لاعبو فريق التعاون خلال الدور الأول، وهو الرقم الأعلى على مستوى الفرق، فيما يأتي فريق الفيحاء ثانيًا بـ3 بطاقات حمراء.أما من ناحية الأرقام فردية يأتي الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم فريق الهلال في صدارة الهدافين بـ 12 هدفًا .، يليه المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر، والسوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي بـ 11 هدفاً لكل منهما، فيما أعطت عدد فرص صناعة اللعب الأفضلية لحمد الله ليخطف المركز الثاني، و6 هو الرقم الذي يتساوى فيه كل من الأسترالي كريغ غودوين لاعب الوحدة، والبرتغالي أرسينيو نونيز لاعب خط وسط الفيحاء، إلى جانب الهولندي يوسف الجبلي لاعب الفيصلي في عدد الأهداف التي صنعها كل واحد منهم بنهاية الدور الأول، في الوقت الذي يتفوق فيه غودوين بإجمالي عدد الفرص التي صنعها والبالغة 34 فرصة، مقابل 29 لنونيز والجبلي، أما رقم 976 هو أكبر عدد تمريرات على مستوى اللاعبين بنهاية الدور الأول، والمسجل باسم البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر، يليه مواطنه ساندرو مانويل لاعب نادي التعاون، بواقع 871 تمريرة، ورقم 7 هو الرقم الذي يتساوى فيه الوطني مرتضى البريه لاعب فريق العدالة، والسنغالي ألفريد ندياي لاعب نادي الشباب في عدد البطاقات الصفراء التي تحصلوا عليها كأكثر اللاعبين حصولاً على البطاقة الصفراء، و2 هو عدد البطاقات الحمراء التي تحصل عليها مدالله العليان لاعب فريق التعاون والمنتقل حديثاً للهلال، وكرم برناوي لاعب فريق أبها، أكثر اللاعبين حصولاً على البطاقة الحمراء في الدور الأول.ونسبة 84% هي أعلى نسبة للتصديات من إجمالي التسديدات التي تلقاها حراس أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذين لعبوا أكثر من 10 مواجهات في الدور الأول، والذي حققه الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر بواقع 27 تصدياً، يليه مصطفى زغبة حارس مرمى فريق الوحدة والمنتقل حديثاً إلى نادي ضمك بـ 74.5% و 36 تصدياً، يليهم مصطفى ملائكة الذي نجح في التصدي لـ 36 كرة من إجمالي التسديدات التي تلقاها بنسبة بلغت 73.5%.// انتهى //22:00ت م0294