صامطة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل، التابعة لمحافظة صامطة اليوم، برنامجاً تدريبياً لإعداد القيادات ورفع الجاهزية للقيادات الاجتماعية والجهات الحكومية والأمنية ومشائخ القبائل للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، بحضور رئيس لجان التنمية الاجتماعية بمركز التنمية بجازان عصام النعمي.وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالقفل أحمد علي محنشي أن البرنامج يهدف إلى تعريف المشاركين بمبادئ إدارة الكوارث، والأساليب الإدارية لقياديي إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، وآلية التخطيط المبكر لحالات الطوارئ والكوارث والأزمات، والمحاكاة لمعطيات الكوارث، وإعداد الخطط لإدارة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، ومناقشة حلول لمشروعات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، إضافة إلى الاستعداد المبكر والتخطيط الإداري والفني للأجهزة المعنية.وبين أن الدورة تعرف على مفاهيم ومصطلحات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والتدريب على تقنيات رصد المخاطر الطبيعية وتوظيف مخرجات الأقمار الصناعية والاطلاع على الإحصائيات والتقارير والمعاهدات الدولية لمنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية.// انتهى //22:26ت م0296