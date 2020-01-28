بكين 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسقال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم في بكين: إن الصين واثقة تماما من الفوز بالمعركة ضد تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.وأضاف شي خلال لقائه بالأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس " أن سلامة حياة الشعب وصحتهم تأتي دائما في المقام الأول، ونتيجة لهذا يعد منع تفشي فيروس كورونا الجديد ومكافحته في البلاد هو العمل الأكثر أهمية الآن".وأعرب عن ترحيبه بمشاركة منظمة الصحة العالمية في منع الوباء ومكافحته ، مشددا على أن الصين مستعدة للعمل مع المنظمة والمجتمع الدولي لحماية أمن الصحة العامة إقليميا وعالميا.// انتهى //22:38ت م0297