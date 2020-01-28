جدة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واستأهل فريق الأهلي السعودي لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا بعد فوزه في مباراة الملحق النهائي على ضيفه فريق إستقلول الطاجكستاني, على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بهدف دون رد ، سجل هدف المباراة مهاجم الفريق يوسف البلايلي من ضربة جزاء في الدقيقة 90 ، وبذلك سيتواجد في المجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا إلى جانب الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني .// انتهى //23:11ت م0301