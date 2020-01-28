الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسشهدت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة التي تعد ثاني انتخابات تتم عبر التصويت الإلكتروني ، ارتفاعاً في تصويت ومشاركة الناخبين بنسبة 415 في المائة مقارنة بدورتها السابقة، حيث شارك في الدورة الحالية (14) 4,486 ناخباً وناخبة، بينما سجلت الدورة السابقة (13) تصويت 871 ناخباً وناخبة.ومكن إقرار وزارة التجارة والاستثمار آلية التصويت الإلكتروني "عن بعد" في انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية الناخبين والناخبات من المشاركة عبر رابط إلكتروني موحد دون الحاجة لزيارة مقر الانتخاب وهو ما انعكس على زيادة نسب المشاركة لانتخابات مجالس إدارات الغرف.وعملت "التجارة" على تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات وتطوير طريقة التصويت من يدوي إلى إلكتروني عند بعد، دون الحاجة لحضور مقر الانتخاب من خلال رابط موحد لجميع الغرف Voting.mci.gov.sa يمكن كل ناخب وناخبة من التصويت دون عناء أو انتظار.وتأتي الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية للوزارة الهادفة لزيادة أعداد المصوتين في الغرف التجارية والصناعية.// انتهى //23:14ت م0303