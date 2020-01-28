الدوادمي 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسزار محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري اليوم إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، حيث كان في استقباله مدير الإدارة العقيد هذلول العتيبي، وعدد من الضباط والأفراد.واستمع المحافظ لشرح من مدير الإدارة عن مهام وأعمال الدفاع المدني وما يقدمه من خدمات لسلامة المواطن والمقيم.بعد ذلك تجول السديري برفقة مدير إدارة الدفاع المدني على الشعب والأقسام واستمع إلى شرح عن آلية العمل فيها، كما اطلع على الآليات والمعدات الفنية الحديثة الخاصة بالإنقاذ والإطفاء. وفي ختام الزيارة قدم محافظ الدوادمي شكره وتقديره لمنسوبي الدفاع المدني بالمحافظة على جهودهم البارزة في تنفيذ مهام الدفاع المدني وحماية الأرواح والممتلكات وحرصهم على سلامة المواطن والمقيم.من جانبه ثمّن مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة زيارة المحافظ وتشجيعه ودعمه لمنسوبي الإدارة.// انتهى //23:35ت م0307