القاهرة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واستعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره وادي دجلة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر في الدوري المصري الممتاز.أحرز هدف الزمالك مهاجمه مصطفى محمد في الدقيقة 14، بينما تعادل وادي دجلة عن طريق لاعبه أحمد سعيد في الدقيقة 42.بتلك النتيجة أصبح رصيد الزمالك 25 نقطة ليتساوي مع الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث، بينما رفع وادي دجلة رصيده إلى 14 نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر بترتيب جدول الدوري المصري.// انتهى //23:50ت م0308