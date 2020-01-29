القدس المحتلة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع مساء اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن12 مواطنًا فلسطينيًا أصيبوا بالاختناق نُقل اثنين من المصابين إلى المستشفى، فيما عولج الآخرون ميدانيًا.// انتهى //00:15ت م0310