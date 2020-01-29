سياسي / مصرع قيادي حوثي و8 من مرافقيه بنيران الجيش اليمني غربي محافظة تعز
الأربعاء 1441/6/4 هـ الموافق 2020/01/29 م واس
تعـز 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس
لقي القيادي الميداني في صفوف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المدعو (أبو تراب) مصرعه اليوم مع 8 أخرين بنيران مدفعية الجيش الوطني اليمني غربي مدينة تعز جنوب غرب اليمن.
وأكد مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مقتل القيادي الحوثي و 8 من مرافقيه بقصف مدفعي للواء 17مشاة, استهدفهم أثناء محاولتهم التقدم باتجاه مواقع الجيش اليمني في محيط جبل هان غرب المدينة.
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