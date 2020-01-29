بريدة 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسواصل ملتقى شباب الوطن المنعقد في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة برامجه وأنشطتة التي تعنى بالشباب، حيث أقيمت اليوم ورشة عمل بعنوان "تجربتي" للمختصين بالكهرباء المهندسين عبدالله الحميد وإبراهيم المحيسن، بهدف اطلاع الحضور على أسهل الطرق للتميز وظيفياً ومهنياً في هذا المجال .كما عقدت ورشة عمل بعنوان " بناء الهوية الاحترافية " قدمتها من إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات ببريدة المدربة نورة الحميد ، بحضور أمناء مجالس شباب المملكة .// انتهى //00:46ت م0315