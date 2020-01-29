جيزان 03 جمادى الأخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء غد، الحفل الختامي وتسليم جوائز الدورة الـ 24 من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك بقاعة الاحتفالات بمركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان.وأعرب الأمين العام للجائزة عبد العزيز بن عبدالرحمن السبيهين عن تقديره ومنسوبي الجمعية لمشاركة أصحاب السمو الملكي الأمراء في الحفل الختامي للجائزة، مبيناً أن الرعاية تأتي استمرارًا لرعاية واهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بكتاب الله الكريم وربط الناشئة به، إلى جانب الاهتمام الكبير والمتواصل بأبناء وبنات وبصفة خاصة ذوي الإعاقة .وأضاف الأمين العام أن المرحلة النهائية التي تستضيفها منطقة جازان تشهد مشاركة 45 متسابقًا من الطلاب ، حيث سيتم تكريم الفائزين منهم في حفل يوم غدٍ ، إلى جانب مشاركة 33 متسابقة من الطالبات وسيتم تكريم الفائزات منهن بعد غدٍ الخميس بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر عضو مجلس إدارة الجمعية .//انتهى//00:57ت م0316