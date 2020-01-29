الأمم المتحدة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف اليوم أن أكثر من 11 ألف شخص نزحوا من ولاية غرب دارفور السودانية إلى دولة تشاد المجاورة، جراء الاشتباكات المجتمعية منذ شهر ديسمبر الماضي.وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش إلى الصحفيين إن أربعة آلاف منهم فروا خلال الأسبوع الماضي, مبيناً أن هناك حاجة ماسة إلى الغذاء والماء وأن الظروف الصحية تشكل مصدر قلق آخر.وأوضح بالوش أن المفوضية وحكومة تشاد والشركاء في المجال الإنساني يقومون بالتنسيق المشترك للاستجابة لحالة الطوارئ بتزويد اللاجئين بالمساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والماء ومواد الإغاثة .وأوضحت المفوضية أنها تواصل سعيها للحصول على دعم المجتمع الدولي لحكومة السودان الانتقالية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع في دارفور، مشيرة إلى أن استعادة الأمن سيكون أمرًا أساسيًا نحو بناء السلام .// انتهى //01:18ت م0320