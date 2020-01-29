أبوجا 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي بصاحبة السعادة السيدة الأولى عائشة بخاري رئيسة "مؤسسة عائشة بخاري".وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك من خلال المساعدات والأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة وكذلك المساعدات التي تقدمها المؤسسة عبر برنامجها بعنوان "المستقبل المضمون FUTURE ASSURED."وأشادت السيدة عائشة بخاري بالمساعدات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للاجئين في شمال شرق نيجيريا وأكدت على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.//انتهى//02:17ت م0323