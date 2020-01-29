لومي 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير2020 م واسألقت الشرطة التوغولية، القبض على 31 شخصا يشتبه في انتمائهم لمجموعة "نمور الثورة" التي تسعى "لزعزعة استقرار المؤسسات الحكومية"، وفق ما أعلنه وزير الأمن والحماية المدنية، الجنرال يارك داميهام في مؤتمر صحفي.وأضاف المسؤول التوغولي، انه تم حجز أسلحة بيضاء، و كميات من الذخيرة المختلفة لدى الموقوفين اللذين يسعون الى تعطيل سير العملية الانتخابية المزمع تنظيمها الشهر المقبل.//انتهى//02:20ت م0324