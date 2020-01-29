القاهرة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسأكد مدير المكتب العلمي بمكتب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبدالله أبا حسين أن تهيئة العقول لتفنيد شبهات دعاة الفتنة واجب على عاتق العلماء .وقال الدكتور أبا حسين في ورقة العمل التي شارك بها في الجلسة السادسة بمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي بالقاهرة وناقشت "التجديد والأمن المجتمعي" : إن نصوص الوحي أمرت بلزوم الجماعة ونهت عن الخروج على الإمام ونزع اليد من طاعته.ودعا العلماء وطلبة العلم إلى التعمق في الشبهات وتفنيدها بطريقة حكيمة ليعلم الآخرين زيفها وبراءة الإسلام منها.// انتهى //02:52ت م0326