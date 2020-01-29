بانغي 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير2020 م واسأعلنت مصادر حكومية في افريقيا الوسطى اليوم، أن مواجهات بين مسلحين للسيطرة على منطقة " بريا " شرق جمهورية إفريقيا الوسطى أسفرت عن مصرع 50 قتيلا.وقال محافظ منطقة كوتو العليا، أفاريست بنغينيدي، إنه "يوجد حوالي خمسين قتيلا، مشيرا إلى أن العائلات دفنت بعض الجثث عقب المواجهات، ليصعب تقديم رقم دقيق عن عدد القتلى.وتمثل هذه المواجهات الأخيرة اختبارا لاتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه منذ عام تقريبا بهدف إرساء السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تمزقها أعمال العنف المرتكبة من مجموعات مسلحة.//انتهى//02:57ت م0327