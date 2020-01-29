عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
الأربعاء 1441/6/4 هـ الموافق 2020/01/29 م واس
الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماًء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق(الجوف، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنورة، حائل ،الرياض ،الشرقية، جازان، عسير ،الباحة ، الطائف). ونشاط للرياح السطحية على مناطق (الجوف ، الحدود الشمالية ،القصيم).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .
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