طرابلس 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم، المساعى الداخلية والإقليمية والدولية من أجل إستمرار وقف إطلاق النار،والعمل على إطلاق الحوار العسكرى والسياسى فى جنيف بين مجلس النواب ومجلس الدولة ، منوهة إلى المساعى القبلية والمشايخ والأعيان لأجراء جوارلبييى – ليبيى من أجل إنهاء التدخلات الأجنبية والعمل على وحدة البلاد وسيادتها .وأشارت الصحف إلى عقد مجلس الأمن الدولى اليوم جلسة خاصة عن ليبيا، وموضحة تقديم بريطانيا إلى المجلس مسودة قرار يدعو إلى «وقف دائم لإطلاق النار» ، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة، تشمل خصوصا مساهمات من منظمات إقليمية.ونقلت الصحف تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، إن «هناك خللا بين تركيبتي» أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاركين في المسار السياسي للحوار الليبي من حيث العدد والتوجهات السياسية، ولذلك فإنهم طالبوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعادة النظر في عدد المشاركين من مجلس النواب في هذا المسار.ورصدت الإتصال الهاتفى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي أردوغان ، موضحة انه تمت مناقشة إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا وضرورة توقف نقل المسلحين السوريين إلى طرابلس ،ومسألة إستمرار وقف إطلاق النار.وبينت الصحف تأكيد الخارجية الروسية أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر مستعد لإجراء زيارة أخرى إلى موسكو للتفاوض،مشيرة إن هناك التزاماً نسبياً ملحوظاً بالهدنة المُعلنة بين طرفي القتال في ليبيا، مع وجود بعض الانتهاكات، مرجعة الخروقات التي شهدتها الهدنة إلى كون الجيش الوطني “يحارب جماعات مسلحة غالباً ما تكون ذات طبيعة متطرفة.// انتهى //07:42ت م0007