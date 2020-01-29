الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين للرئيس عباس: نقف مع الشعب الفلسطيني وندعم خياراته.المملكة تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة لدعم استقرار أسواق البترول.خالد الفيصل يستقبل المشايخ وأئمة الحرم ويدشن «منصة مقياس اقرأ اللغوي».فيصل بن بندر يفتتح مبنى معهد إمام الدعوة العلمي.أمير الرياض يكرم شركة اركو.أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون.فيصل بن سلمان يدشن برنامج سفراء الوسطية.نائب وزير الدفاع يلتقي مكينزي ورئيس هيئة الأركان الباكستانية.معالي وزير الصحة السعودي د. توفيق الربيعة يزور جناح مجموعة مستشفيات السعودي الألماني.واشنطن تدعو إلى وقف إطلاق النار في سورية.صفقة ترمب: دولة فلسطينية من دون «القدس واللاجئين».المملكة تجدد تأكيدها على دعم جهود الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.العراق: مجهولون يغتالون عميداً متقاعداً.اشتباكات تخلف قتلى أفغانيين.هجوم إرهابي في بوركينا فاسو.// يتبع //07:42ت م0008