الطائف 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واستطلق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الأحد القادم, المرحلة الثانية لمبادرة" الطائف تقرأ" تحت شعار" نحو مجتمع معرفي مثقف وتشتمل المبادرة التي تستمر خمسة أيام على الكثير من المبادرات النوعية والفعاليات والزيارات، وبمشاركات مجتمعية وتطوعية متنوعة.وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 عن طريق مجتمع المعرفة الذي يساعد على رقي المجتمع والوطن، والمساهمة في بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقل واكتساب المعرفة، وتثقيف الأسرة المجتمع عن طريق القراءة، وتبني الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات في مجال القراءة ورعايتهم، والتهيئة للمشاركة في الجوائز العربية والعالمية في مجال القراءة.وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم الأهلي وتعليم الكبار والتربية الخاصة ورياض الأطفال .// انتهى //08:46ت م0015