المدينة المنورة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, من رياح نشطة تشمل تأثيراها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية . وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظة ينبع ومحافظة بدر، وستبدأ من الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 - بمشيئة الله تعالى - من مساء هذا اليوم.// انتهى //09:03ت م0017