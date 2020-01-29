الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسيفتتح معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الأحد القادم, فعاليات المؤتمر الدولي للهوية الوطنية, الذي تستضيفه وتنظمه جامعة شقراء لمدة يومين تحت شعار"مستعدون للمستقبل ومشاركون في صناعته", وذلك في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.وأوضح معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري أن جامعة شقراء تسهم في الدور الريادي مع الجامعات السعودية في المجال الأكاديمي والاجتماعي والوطني، مؤكدًا أنها من المسؤوليات الوطنية التي تنسجم مع توجهات دولتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.وبين أن جامعة شقراء تنظم مؤتمر الهوية الوطنية ، انطلاقاً من رؤيته ورسالة الجامعة وتبنيها لشعار - مستعدون للمستقبل ومشاركون في صناعته - التي تأتي ضمن توجهات الدولة في تعزيز الوطنية، والتزاماً من الجامعة بدورها الحيوي المؤثر في خدمة مجتمعها المحلي والوطني الشامل.وأشار معاليه إلى أن الجامعة تبنت إقامة هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية لأنه يركز على الهوية الوطنية في ضوء رؤية المملكة 2030 ، التي خصصت لهذا الجانب أحد برامجها من أجل تعزيز الجانب الوطني وتقوية الولاء والانتماء، كما أن الهوية الوطنية تحظى باهتمام على المستوى المحلي والعالمي وخاصة في ظل التحديات المعاصرة .وأفاد الدكتور الأسمري أن الجامعة قامت بدعوة المتخصصين والمهتمين والمؤسسات الجامعية والتربوية لحضور جلسات المؤتمر التي سيتحدث فيه نخبة من الرموز الوطنية والمتخصصين والباحثين في 8 جلسات لأكثر من (35) متحدث في المشاركة بالحوارات والإسهام في بلورة ميثاقه على مدار يومين، فضلًا عن التسجيل في ورش العمل المصاحبة ذات العلاقة المباشرة بمحاور المؤتمر والتي يقدمها نخبة من الأكاديميين السعوديين .// انتهى //10:16ت م0029