القطيف 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسهنأ وكيل محافظة القطيف فلاح سلمان الخالدي ،رئيس نادي السلام بالعوامية فاضل النمر وأعضاء اتحاد فرق دراجي القطيف، بمناسبة نجاح مهرجان وسط العوامية السنوي الثاني للدراجات النارية، الذي نظمه النادي والاتحاد بإشراف الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات النارية .ونوه الخالدي خلال اللقاء أول أمس بمقر المحافظة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه بما يخدم قطاعي الشباب والرياضة، مشيداً بجهود الجهات الأمنية والخدمية بالمحافظة التي أسهمت في نجاح المهرجان في نسخته الثانية.يشار إلى أن مهرجان وسط العوامية السنوي الثاني للدراجات النارية الذي تخلله مسيرة للدراجات النارية بشعار "مجدك يا وطن" شارك فيه أكثر من 1500 دراج يمثلون 120 فريقاً من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية إلى جانب مشاركة دراجين من جنسيات أوروبية وآسيوية.// انتهى //10:16ت م0030