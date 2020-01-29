نجران 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسنفذت جمعية نور نجران النسائية لذوي الإعاقة أمس، محاضرة بعنوان "الاضطراب الغامض"، وذلك بمقر الجمعية.وتناولت المحاضرة التي استهدفت الأمهات وأخصائيات وعضوات الجمعية التعريف بمفهوم اضطراب طيف التوحد وأسبابه والمشاكل التي تصاحب الإصابة به وكيفية التعامل معها، وأسلوب المراقبة الذاتية للسلوك، وطرق منع السلوك غير المناسب.وتأتي المحاضرة ضمن مناشط وبرامج الجمعية التي تقيمها خلال العام الحالي.//انتهى//10:18ت م0032