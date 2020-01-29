كوالالمبور 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسسجلت السُلطات الماليزية المختصة ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد)، ليرتفع اجمالي الحالات إلى سبع أشخاص جميعهم صينيون.وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام في بيان اليوم إن هناك 78 حالة مشتبه بها وما زالوا رهن التشخيص وظهور نتائج الفحوص، مشيرًا إلى أن معظم الحالات سجلت في ولاية جوهور الجنوبية على الحدود مع سنغافورة.وأوضح أن تم تشخيص الحالات المشتبه بها خلال الفترة ما بين 10 و 28 من يناير الجاري، مضيفًا أن من بينهم 39 ماليزيًا و 36 صينيًا وأردني وبرازيلي وتايلاندي.// انتهى //10:23ت م0033