باريس 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأكدت فرنسا ، اليوم ، ضرورة حل دولتين في الشرق الأوسط يراعي القانون الدولي، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس روماتيت أسبانيي في بيان صحفي أن بلادها تؤكد بأن حل الدولتين طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها، ضروري لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.وأضافت أن فرنسا "ستواصل التحرك في هذا الاتجاه بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين وكل الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق هذا الهدف".// انتهى //10:25ت م0034