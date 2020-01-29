جدة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسنظمت البعثة المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة حفل استقبال في نيويورك مؤخراً، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، بحضور مندوبون ممثلون عن الدول الأعضاء ودول غير أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلون من الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية. وأكد المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي السفير أجشين مهدييف، في كلمته الترحيبية، أن منظمة التعاون الإسلامي تدافع بقوة عن الاعتدال والتسامح بينما تنبذ جميع أشكال التعصب والتطرف والتحيز، مشدداً على أن المنظمة تعزز الحوار بين الأديان على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، وتدافع عن حقوق الإنسان والحكم الرشيد، والمشاركة السياسية الشاملة.فيما ألقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بصفته ممثلاً عن دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي, كلمة خلال حفل الاستقبال، أبرز فيها أهمية وشأن منظمة التعاون الإسلامي, مسلطاً الضوء على دور المنظمة في تعزيز السلام والتضامن, والحث على الحوار والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان.// انتهى //10:27ت م0035