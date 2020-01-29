الخرطوم 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ،تأكيد مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي اخيم شنايدر عقب لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني في الخرطوم أمس أن البرنامج سيعمل على دعم عملية إصلاح الاقتصاد الريفي وزيادة حجم المساعدات الانسانية للنازحين.وأشارت إلى مصرع 7 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، وإصابة آخرين في المواجهات الدائرة بين الجيش والميليشيات في جبهة الضباب غربي مدينة تعز.وتطرقت إلى أن اللجنة العسكرية التي تم الاتفاق على تشكيلها بين الأطراف الليبية ستعقد اجتماعها الأول في جنيف مطلع الشهر المقبل، لتحديد سبل تعزيز وقف إطلاق النار وبناء جسور ثقة بين قوات الجيش الليبي وحكومة الوفاق.وركزت على تأكيد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أمس، على أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة على تجسيد مطالب الشعب اللبناني .ولفتت الانتباه إلى مقتل عراقيين وأصابة العشرات بجروح خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة .// انتهى //10:28ت م0036