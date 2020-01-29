الدمام 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسقدٌم قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال التابع للتجمع الصحي في الشرقية خلال العام الماضي خدماته لأكثر من 183439 مراجعاً من بينهم 47546 مراجعة لطوارئ النساء و 135893 مراجعاً لطوارئ الأطفال.وبلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية خلال نفس الفترة 172117 مراجعاً من بينهم 80212 مراجعة لعيادات النساء و 91905 مراجعين لعيادات الأطفال.وجرى تنويم 24910 مرضى في قسم التنويم بالمستشفى منهم 16946 حالة في أقسام تنويم النساء وفي قسم الصغار 7964 طفلاً. في حين سجل المستشفى 7059 حالة ولادة ،فيما راجع قسم العلاج الطبيعي 13639 مستفيداً ،وراجع قسم اضطرابات النمو والسلوك 8345 مراجعاً ، إلى جانب إجراء 1005417 فحصاً مخبريا .// انتهى //10:37ت م0037