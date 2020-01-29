نجران 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واستابعت لجنة توطين الوظائف بنجران، قرار التوطين بنشاط مواد البناء بمدينة نجران، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 17 منشأة، وحصرت 107 موظفين سعوديين يعملون بالنشاط، فيما رصدت 199 وافداً من مختلف الجنسيات.وأفاد الدوسري أن اللجنة حصرت 45 فرصة عمل بالنشاط جاري العمل على استكمال شغلها بالسعوديين، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في النشاط بلغت 34,9%.// انتهى //10:39ت م0038