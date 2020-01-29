بيروت 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بمتابعة الأوساط السياسية لصدور البيان الوزاري للحكومة الجديدة في حين تستمر الاتصالات والمشاورات بين المعنيين للتخفيف من آثار الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.وتحدثت عن إصابة 22 فلسطينياً بجروح مختلفة في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس ،كما أصيب 10 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مدينة البيرة خلال تظاهرات أمس احتجاجاً على خطة الرئيس الأمريكي لحل النزاع بين الفلسطينيين واسرائيل.وأخبرت عن مقتل عراقيين اثنين وإصابة عشرات بجروح خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في عدة مدن ومحافظات عراقية.ولفتت الانتباه إلى تأكيد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تصريح له أمس أن الموقف الفلسطيني من خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط سيمثل العامل الحاسم في بلورة الموقف العربي أيضاً.// انتهى //10:39ت م0039