الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسنظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 2000 محاضرة توعوية ودورة تدريبية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، استفاد منها أكثر من 254 ألف مستفيد من منسوبي وطلاب وزارة التعليم خلال العام 2019 م، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة التي قد يواجهها الأفراد أثناء ممارسة حياتهم اليومية.وكشفت الإحصائية الصادرة عن هيئة الهلال الأحمر خلال العام المنقضي، فقد بلغ إجمالي عدد الدورات التدريبية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية 534 دورة تدريبية استفاد منها 8550 من منسوبي وطلاب وزارة التعليم، فيما بلغ إجمالي عدد المحاضرات التوعوية في جميع مناطق المملكة 1569 محاضرة، استفاد منها قرابة 246 ألف مستفيد.وبلغ إجمالي عدد المحاضرات التوعوية في منطقة الرياض 209 دورة ومحاضرة، استفاد منها أكثر من 22 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد الدورات والمحاضرات في المنطقة الشرقية 235 دورة ومحاضرة، استفاد منها أكثر من 43 ألف مستفيد، بينما بلغ عدد المستفيدين في منطقة مكة المكرمة أكثر من 15 ألف مستفيد من 308 دورة ومحاضرة.// يتبع //10:54ت م0041

ونظمت الهيئة في منطقة عسير 671 دورة ومحاضرة، استفاد منها أكثر من 87 ألف مستفيد من منسوبي وطلاب الوزارة، أما في منطقة القصيم فقد بلغ عدد الدورات أكثر من 155 دورة ومحاضرة، استفاد منها أكثر من 23 ألف طالب وموظف، وفي منطقة تبوك نظمت أكثر من 123 دورة ومحاضرة لأكثر من 11 ألف شخص.وفي منطقة حائل بلغ عدد المستفيدين من الدورات والمحاضرات أكثر من 10 آلاف حائل و 76 دورة ومحاضرة، فيما بلغ عدد المستفيدين في منطقة الجوف أكثر من 6 آلاف مستفيد من 32 دورة ومحاضرة، وفي منطقة المدينة استفاد نحو 9 آلاف طالب وموظف من وزارة التعليم من أكثر 80 دورة ومحاضرة، أما منطقة الباحة فقد استفاد أكثر من 4 آلاف طالب وموظف من 23 دورة ومحاضرة.أما في منطقة نجران فقد بلغ عدد المستفيدين من منسوبي وطلاب وزارة التعليم قرابة 10 آلاف مستفيد من 30 دورة ومحاضرة، وفي منطقة الحدود الشمالية، فقد بلغ عدد المستفيدين أكثر من 7 آلاف مستفيد من 110 دورة ومحاضرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من وزارة التعليم في منطقة جازان أكثر من 4 آلاف مستفيد من 50 دورة ومحاضرة توعوية.وتأتي هذه الدورات والمحاضرات التوعوية في إطار جهود الهلال الأحمر السعودي لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإلمام بآليات وطرق الإسعافات الأولية، حيث تستهدف الهيئة من خلال هذه الدورات والمحاضرات منسوبي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات.يذكر أن الدورات التدريبية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية تأتي في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها هيئة الهلال الأحمر السعودي مع وزارة التعليم خلال العام 2017.// انتهى //10:54ت م0042