سكاكا 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسبارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي، بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة, وذلك في استقباله اليوم للمدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ياسر بن إبراهيم العلي، يرافقه رئيس قسم المحافظة على التراث العمران بفرع الهيئة أحمد بن عبدالكريم الهذلول في مكتب سموه بديوان الإمارة.وأبلغ العلي سموه بأن تسجيل واحة دومة الجندل تمت الموافقة عليه بإجماع من دول منظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة .وأكد العلي أن هذا التسجيل يأتي كتتويج للمكانة التاريخية والحضارية التي تحظى بها المملكة بشكل عام ومنطقة الجوف بشكل خاص, ومن شأنه إعطاء دفعة قوية للجهود التي تبذلها الدولة في إبراز وحماية مواقع التراث بالمملكة وتسجيل المزيد من المواقع التراثية في منطقة الجوف, وأشار العلي أن واحة دومة الجندل تعد من المواقع المرشحة للتسجيل في قائمة التراث العالمي في اليونسكو بإذن الله.وتحتضن واحة دومة الجندل بمنطقة الجوف مسجد عمر بن الخطاب " رضي الله عنه " وقلعة مارد، وسوق دومة الجندل التاريخي، وحي الدرع، ومتحف الجوف الإقليمي، ومقومات متنوعة بجميع الأنماط السياحية كالتراث الوطني والساحة الزراعية والبيئية التي تجذب أعدادا كبيرة من الزوار الباحثين عن الأصالة والتراث.// انتهى //12:05ت م0066