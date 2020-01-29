الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واساستقبل معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بالرياض، وفدًا رسميًا رفيعًا من قادة الأعمال الفرنسيين للاطلاع على أهم الفرص الواعدة في مجال النقل بالمملكة.وأشار معالي الجاسر إلى الأهمية الاقتصادية التي تحظى بها المملكة وبموقعها الجغرافي الذي يجعلها ذات ميزة تنافسية، وأن منظومة النقل تشارك في تنسيق أعمال المنظومة ودعم التشريعات المنظمة للقطاع وجميع أعمال التخطيط والإشراف على قطاعات النقل البري والبحري والجوي بالمملكة، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتكون المملكة مركزًا لوجستيًا يربط القارات الثلاث، وتعزيزًا للتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية لها على المستوى الدولي.وأكد حرص المنظومة على رفع مستوى خدماتها المقدمة بالمشاركة مع القطاع الخاص وفق معايير تقنية متطورة بأعلى معايير الجودة، وبما يسهم في نقل الخبرات والتجارب العالمية والتوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية، تماشيًا مع مرحلة التحول التي تشهدها المملكة من خلال إدارة استثمارات المنظومة المختلفة بمشاركة وإتاحة الفرص للمستثمرين والشركات والبنوك المتخصصة والعالمية في إدارة الأصول القوية والجاذبة للاستثمار في منظومة النقل.حضر اللقاء كل من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي المنصوري، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار المالك، ووكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس خالد الرميح، ونائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل السككي المهندس محمد الشبرمي، ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر المسفر، ومدير عام مكتب تنسيق عمليات التخصيص المهندس سعود الصالح، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون والاتفاقيات بوزارة النقل هيثم قواص.// انتهى //12:15ت م0070