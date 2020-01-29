نجران 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسناقش مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار اليوم، مع مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، أوجه التعاون المشترك بين الجهتين وسبل تطويرها والعمل على إيجاد برامج تدريبية تخدم القطاعات الأمنية بالمنطقة.ونوه مدير عام التدريب التقني والمهني خلال اللقاء الذي عقد بمقر إدارة التدريب التقني والمهني، بالجهد الكبير الذي يقدمه رجال الأمن في تحقيق رسالتهم والتعاون الكبير مع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.// انتهى //12:20ت م0071