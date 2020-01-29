بكين 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسارتفع عدد الوفيات في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد بشكل حاد اليوم إلى 132 حالة مع تسجيل قرابة 1500 إصابة جديدة في الوقت الذي قالت فيه اليابان إنها أجلت مواطنين من مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس في وسط الصين.ويسعى العديد من الدول لإجلاء رعاياها من ووهان وقال مسؤول أمريكي إن رحلة مستأجرة غادرت ووهان اليوم لكن لم يتضح من كان على متنها.وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 26 أمس إلى 132 أغلبهم في إقليمي هوبي الذي يخضع للعزل فعليًا، بينما قفز عدد حالات الإصابة بواقع 1459 إلى 5974 حالة.وبذلك يتجاوز عدد الإصابات في الصين عدد المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) المسجل لديها الذي ذكرت أنه كان يبلغ 5327 حالة. وقتل سارس وهو سلالة أخرى من كورونا حوالي 800 شخص في عامي 2002 و2003.// انتهى //12:22ت م0072