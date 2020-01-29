برازفيل 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسيعقد رؤساء وحكومات لجنة الاتحاد الإفريقي في عاصمة جمهورية الكونغو برازفيل غدًا قمة استثنائية تهدف إلى تفعيل عملية السلام والسعي للتوصل إلى حل للنزاع الليبي، بمبادرة من رئيس اللجنة الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو.ويشارك في القمة وفودًا رفيعة المستوى من بينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، والأمين التنفيذي لمجموعة دول الساحل والصحراء إبراهيم ساني أباني، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس.وستبحث القمة آليات التنفيذ الميداني لاتفاق وقف إطلاق النار.// انتهى //12:26ت م0073