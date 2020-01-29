إسلام آباد 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمس في الرياض رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الجنرال نديم رضا.وأشارت إلى استنكار باكستان لتغريدات الرئيس الأفغاني أشرف غني التي انتقد فيها اعتقال السُلطات الباكستانية ناشط حقوقي باكستاني، حيث عدتها إسلام آباد تدخلًا في شؤون باكستان الداخلية.وتناقلت صحف الأربعاء تبني حركة طالبان مسئولية إسقاط طائرة تحمل جنودًا أمريكيين في ولاية غزني.وتطرقت في الشأن الدولي إلى ارتفاع عدد الضحايا في الصين بسبب فيروس كورونا القاتل الذي يواصل الانتشار إلى مختلف الدول.// انتهى //12:29ت م0075