تونس 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسكتبت الصحف التونسية الصادرة اليوم عن مواصلة رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ مشاوراته مع عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع الدولي من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرةً إلى ظهور خلافات كبيرة بين الفخفاخ وأحزاب حول تركيبة الائتلاف المكون للحكومة المقبلة، بالتوازي مع تلويح حزب حركة النهضة بالمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة في حال عدم الاستجابة إلى مطالبها.وتحدثت في الشأن المغاربي عن تقديم بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي مسودة قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة.وأبرزت صحف الأربعاء خروج آلاف المتظاهرين الفلسطينيين أمس احتجاجًا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.وأشارت إلى سيطرة قوات النظام السوري على مدينة معرة النعمان بعد اشتباكات عنيفة مع قوات المعارضة المسلحة.واوردت صحف تونس في الشأن الدولي، تصريح الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن بلاده تخوض معركة خطيرة ضد فيروس كورونا المستجد وتعهده بالشفافية في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء المرض.// انتهى //12:30ت م0077