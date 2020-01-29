الخليل 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل بينهم فتى من بلدة بيت أمر وأسيرًا محررًا من بلدة دورا.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن جيش الاحتلال اعتقل الفتى الجريح نور محمد الصليبي ، ومحمد موسى عوض، وسعد عدنان زعاقيق من بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد تفتيش منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها، كما اعتقل الأسير المحرر أنس تيسير العواودة من بلدة دورا جنوب الخليل.// انتهى //12:32ت م0078